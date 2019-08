KPRM publikuje listę lotów premiera

Zgodnie z zapowiedziami szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, na stronie internetowej Kancelarii Premiera Rady Ministrów opublikowano dokument z datami lotów premiera Mateusza Morawieckiego.

Pierwsze wykazane loty odbyły się 14-15 grudnia 2017 roku, a ostatnie są loty sprzed kilku dni (4-5 sierpnia tego roku). Pełen wykaz jest dostępny na stronie internetowej KRPM.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, przedstawił założenia do ustawy, która ma uregulować kwestie związane z lotami najważniejszych osób w państwie. Zmiany w prawie zapowiedział wczoraj Kaczyński. – W ramach ustawy proponujemy m. in. wprowadzenie centralnego rejestru wszystkich lotów HEAD, zakaz przelotów dla rodzin - poza udziałem w oficjalnych delegacjach, a także złożenie odpowiedzialności na szefa KPRM za ewentualną odmowę realizacji lotu – tłumaczył Dworczyk.

Minister stwierdził, że kluczowe założenia ustawy o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie mają trzy filary: jawność, jasne reguły i odpowiedzialność. KPRM zaprasza do rozmów na temat nowego kształtu przepisów wszystkie kluby parlamentarne. "W poniedziałek na 14.00 zapraszam do KPRM szefów wszystkich klubów parlamentarnych do wspólnej pracy nad ustawą. Ponadpartyjnie przygotujmy dobry akt prawny!" – zachęca Michał Dworczyk na Twitterze.