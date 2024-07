Immunitet Romanowskiego. Lisicki: Kompromitacja profesorów. Ziemkiewicz: Wyprowadzają nas z UE

Przypomnijmy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w poniedziałek 15 lipca posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. We wtorek 16 lipca sąd odrzucił wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego z aresztu. Powodem takiej decyzji był chroniący polityka Suwerennej Polski immunitet wynikający z członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Prokuratura nie uznała tego faktu za powód do zaniechania czynności wobec polityka. Tydzień później Prokuratura Krajowa poinformowała, że do warszawskiego Sądu Okręgowego złożone zażalenie.

Immunitet Romanowskiego. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali m.in. sprawę Marcina Romanowskiego oraz reakcje na kompromitację prokuratury. – Okazuje się, że immunitet posła Marcina Romanowskiego według wybitnych znawców polskiego prawa, to właściwie nie jest immunitet i jest bardzo wątpliwy. Donald Tusk ogłosił, że właściwie go nie było – kpił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Jakby tego nie ująć, to zaskakujące było to, co było. Pójście na udry ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy...Teraz ekipa, która wrzeszczała przez osiem lat, że PiS nas wyprowadza z Europy, to teraz pójdzie na zwarcie? Oczywiście prof. Sadurski może w TVN opowiadać, że tego immunitetu nie ma, ale pójdzie na zwarcie z przewodniczącym ZPRE? Wysłał nawet pisma – mówił Rafał Ziemkiewicz. – Są pewne formy absurdu, które na pierwszy rzut oka wydają się absurdalne, ale jednak człowiek to czyta i nie może się nadziwić. Weźmy np. prof. Sadurskiego, który twierdził, że Marcin Romanowski może uciec do Paragwaju, bo jest członkiem Opus Dei – szydził Paweł Lisicki.

Zwiastun 315. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dostępna dla Subskrybentów.