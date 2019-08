Dramatyczne wyznanie aktora. "On był dyrygentem-homoseksualistą"

– Miałem 14 lat. On był dyrygentem-homoseksualistą. Pedofilem-homoseksualistą. To był chór dziecięcy, który jechał do Polski. Ja byłem ich tłumaczem... To jest naznaczenie na całe życie. Brak pewności siebie, brak pewności, co do swojej męskości, zaburzone relacje z kobietami – wyznał pochodzący z Holandii aktor. Wywiadu udzielił Wirtualnej Polsce. I dodał: – Oczywiście, że nie każdy homoseksualista jest pedofilem. Ale niestety są pewne styczności. Moje własne doświadczenie też jest takie. Ja byłem molestowany.

W ostatnich dniach Redbad Klynstra-Komarnicki został oskarżony o homofobię. Wszystko przez proste pytanie: "Czy w PL pedofile są częścią LGBT+, czy nie? Kto czuje się kompetentny odpowiedzieć?". W rozmowie z Antonim Trzmielem na antenie Polskiego Radia 24 Redbad Klynstra stwierdził, że "homofob" to obecnie nowy "antysemita". – Homofob to jest teraz taki nowy antysemita w sensie wagi oskarżenia. Słyszałem nawet głosy homoseksualistów, którzy są w przestrzeni publicznej oskarżani o homofobię – powiedział.

Aktor przyznał, że przez pytanie o pedofilię i LGBT stracił pracę. – Produkcja wycofała się z propozycji ze względu na mój wpis. Ta sama firma oświadczyła któremuś portalowi potem, że to były względy artystyczne, a nie ten wpis, co jest kłamstwem, bo moja managerka dostała sms, że powodem jest ten wpis – tłumaczył.

Teraz zdecydował się na trudne wyznanie dotyczące swojego prywatnego życia.