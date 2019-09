Kaczyński o zachodnich krajach: Przeżywają dzisiaj ciężką chorobę i żądają żebyśmy się pozwolili tą chorobą zarazić

– Wbrew opowieściom naszych przeciwników, także tych z zewnątrz, także panów Timmermansów w różnych odmianach, w Polsce demokracja trwa i ma się dobrze – mówił Kaczyński na spotkaniu w Tarnowie. – I ma się dobrze także praworządność i mogę powiedzieć, że choć ma się dobrze i myśmy naprawdę ani przez chwilę jej nie zagrozili, to jednak w tej dziedzinie trzeba będzie jednak wiele poprawić. I my to uczynimy – dodał polityk.

– Ci, którzy chcą uczynić z naszego społeczeństwa, zresztą także z innych społeczeństw na zachodzie, takie bezradne grupy, niemające żadnej tożsamości, którym można dowolnie manipulować i korzystać z tego, muszą w Polsce przegrać – tłumaczył dalej prezes PiS. – Oni gdzie indziej mogą sobie wygrywać, w Polsce muszą przegrać. PiS i sojusznicy są jedyną gwarancją tego, że przegrają. Jeśli wygrają nasi przeciwnicy, to powtarzam w różnych miejscach, ale cóż, podczas kampanii wyborczej trzeba powtarzać, nie będzie tak jak było, tylko będzie dużo gorzej niż było. Z całą pewnością dużo gorzej – dodał.

– Musimy obronić Polaków przed wiarą w to, że jeśli chcecie być tak zamożni jak żyje się w wielu krajach na zachodzie, to musicie być tacy sami jak oni. Nie musimy być tacy sami. Nie musimy być tacy sami. Oni przeżywają dzisiaj ciężką chorobę i żądanie od nas, żebyśmy się pozwolili tą chorobą zarazić, to naprawdę żądanie zbyt daleko idące. Czyli krótko mówiąc: żadnych dwóch mamuś, żadnych dwóch tatusiów – podkreślił Kaczyński.