Ewa Chodakowska reklamuje nowy trening odważnym zdjęciem

Rzecznik Episkopatu: Do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych

Od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za osobę zmarłą. Wystarczy nawiedzić cmentarz i wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu. To jeden z najcenniejszych darów, który możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym –...