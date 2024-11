Autor "planu pokojowego" wysłannikiem Trumpa do spraw Rosji i Ukrainy

Prezydent-elekt wskazuje kolejnych członków swojej przyszłej administracji. "Keith miał wybitną karierę wojskową i biznesową, w tym pełnił bardzo wrażliwe funkcje w zakresie bezpieczeństwa narodowego w mojej pierwszej administracji. Był ze mną od samego początku! Razem zapewnimy POKÓJ PRZEZ SIŁĘ i sprawimy, że Ameryka i świat będą ZNOWU BEZPIECZNE!" – napisał w sieci Donald Trump.

W przeszłości wojskowy zajmował stanowiska doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta Mike'a Pence'a oraz sekretarza wykonawczego Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Wiosną tego roku gen. Keith Kellog opublikował na stronie swojego think tanku America First Policy Initiative tekst dot. "planu pokojowego" w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Wskazał, że należy doprowadzić do zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Plan ma zakładać, że Kreml zostanie nakłoniony do rozmów pokojowych poprzez groźbę znaczącego zwiększenia amerykańskiej pomocy militarnej dla Kijowa. Pokój miałby zostać usankcjonowany poprzez dwustronne gwarancje.

Trump o wojnie

W ciągu ostatnich dwóch lat Donald Trump wielokrotnie obiecywał zakończenie wojny na Ukrainie. Jednocześnie zapewniał, że będzie mógł to zrobić w ciągu 24 godzin od powrotu do Białego Domu. Inaugurację drugiej kadencji Republikanina zaplanowano na 20 stycznia.

Trump zazwyczaj unika ujawniania szczegółów tego, jak dokładnie planuje doprowadzić do rozmów pokojowych. Jednak latem ubiegłego roku były prezydent USA zasugerował, że zamierza oddać Putinowi tereny zajęte przez rosyjskie wojska w trakcie kampanii.

– Myślę, że oni [Ukraińcy – przyp. red.] będą mieli prawo zatrzymać większość tego, co zdobyli [podczas kontrofensywy Sił Zbrojnych wiosną i jesienią 2022 roku – przyp. red.] i myślę, że Rosja również się na to zgodzi – powiedział w czerwcu 2023 roku.

