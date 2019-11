Kibice Lecha kwestują na groby Powstańców

Blisko tysiąc wolontariuszy w koszulkach z emblematami Powstania Wielkopolskiego i niebiesko-białymi symbolami Lecha Poznań dziś i przed nadchodzący weekend, na około 150 nekropoliach Poznania i wielkopolskich miejscowości, zbierać będzie pieniądze, które w całości zostaną przeznaczone na odnalezienie i renowację zapomnianych, zniszczonych grobów Powstańców Wielkopolskich.

„Wiara Powstańcom" to od kilku lat największa, społeczna kwesta prowadzona we Wszystkich Świętych i Zaduszki. W tym roku obok inicjatorów akcji, kibiców Lecha Poznań, biorą w niej udział także harcerze, uczniowie wielkopolskich szkół i 60 żołnierzy z Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Swoją akcję fani Lecha po raz pierwszy przeprowadzili w 2009 roku, a jej zakres rósł w kolejnych latach. W ubiegłym roku zebrali ponad 415 tys. złotych. Łącznie przez jedenaście lat kibice zebrali: 1 mln 378 tys. złotych.

– Zaczęło się spontanicznie, od odkrytego przez jednego z naszych kolegów, zapomnianego, zdewastowanego grobu powstańczego. Pojawił się pomysł: zróbmy coś żeby ten grób odnowić. Wyszło fajnie, bo pieniędzy wówczas zebraliśmy tyle, że można było przeprowadzić renowację kilku kolejnych mogił. Uznaliśmy, że będziemy akcję kontynuować – mówi „Do Rzeczy" Marcin Mrówka ze Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań, koordynator powstańczej kwesty.

Odnowili ponad 700 mogił

Za zebrane dotąd pieniądze fani Kolejorza całkowicie odnowili lub postawili nowy nagrobek na ponad 700 grobach uczestników Powstania, udało im się też ustalić lokalizację ponad 2,5 tys. powstańczych mogił, z których większość zostało oznaczonych specjalną imienną tabliczką przypominającą, że w tym miejscu został pochowany Powstaniec. Odnowili też kilka pomników upamiętniających żołnierzy Powstania Wielkopolskiego m.in. w Rosku i Czerlejnie.

Zebrane w tym roku pieniądze zostaną wydane na renowacje kolejnych grobów powstańczych w Wielkopolsce. Kibice chcą tez odnowić grób Powstańca Wielkopolskiego, który pochowany został w Sao Paulo w Brazylii. Sfinansują też m.in. remont pomników powstańczych na cmentarzu św. Antoniego w Poznaniu oraz na cmentarzu w Lesznie.

– Wśród kibiców, nie tylko Lecha jest bardzo silne przywiązanie do naszej historii, duma z bohaterów. A skoro nikt nie chciał zająć się godnym upamiętnieniem ludzi, którzy walczyli o naszą wolność to my się tym zajęliśmy – mówi Marcin Mrówka ze Stowarzyszenia Kibiców Lecha. I dodaje: – To jest w tej chwili największa tego rodzaju zbiórka w Polsce. I mimo tego, że chodzi o Powstanie Wielkopolskie, jedyne zwycięskie, jest bardzo niskie zainteresowanie mediów, brakuje też firm, które mogłyby pomóc przy organizacji kwesty. Trochę nas to boli.

Dokładnie przed rokiem na portalu dorzeczy.pl opublikowaliśmy zdjęcie całkowicie zniszczonego grobu Powstańca Wielkopolskiego - Jana Wysockiego - znajdującego się na poznańskim cmentarzu komunalnym Junikowo. Choć nekropolia jest własnością miasta, a prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i miejskie władze w 100-lecie odzyskania niepodległości zorganizowały sobie na nim pijarową akcję - zdewastowaną mogiłą nie zainteresował się żaden samorządowy urzędnik. Po naszej publikacji w „Do Rzeczy" skontaktowali się natomiast kibice Lecha i zadeklarowali, że zajmą się jej renowacją. W ciągu trzech miesięcy na własny koszt odnowili grób.