Giertych: Kaczyński za jednym razem załatwił Gowina i Dudę

Opublikowany na Facebooku list to reakcja na ogłoszenie przez Prawo i Sprawiedliwość kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Są to: Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Elżbieta Chojna-Duch.

"Słyszałem o Pańskich nominacjach do TK. Brawo, brawo, po trzykroć brawo! Ale Pan załatwił za jednym razem Gowina i Dudę. Niech się teraz gimnastykują symetryści-huligani, którzy popierali Pana reformy, ale się nie cieszyli, albo nawet je wetowali. Teraz będą mieli swój dzień prawdy" – pisze do Kaczyńskiego Giertych.

Dalej stwierdza, że aby Pawłowicz i Piotrowicza wybrać do TK, PiS będzie potrzebował wsparcia posłów partii Porozumienie, co – zdaniem Giertycha – doprowadzi do "oficjalnego upokorzenia" Jarosława Gowina. "Podobnie jest z A. Dudą. W ten sposób podkreśli Pan nad nimi dominację i to że ci dwa jedzą Panu z ręki" – przekonuje mecenas.

"Również tzw. środowiskom patriotycznym przypomni Pan, że o tym kto jest komunistycznym aparatczykiem w czasach PRL-u nie decydują zapisy kartotek partyjnych, czy akta IPN-u, ale Pan. Jeżeli ktoś nawet wsadzał ludzi za poglądy polityczne i wiernie służył komunistom, to sam kontakt z Panem go oczyszcza i staje się on większym opozycjonistą, niż Wałęsa, Michnik, Hall razem wzięci" – pisze do Kaczyńskiego Giertych.

Prawnik wypomina Pawłowicz zjedzenie sałatki na sali sejmowej i przekonuje, że to samo będzie robiła w Trybunale. Z kolei w sprawie nominacji dla Chojny-Duch Giertych sugeruje, że to nagroda od PiS za jej zeznania.

W post scriptum mecenas dodaje: "PiS uznał, że przegra wybory prezydenckie i TK ma być ich twierdzą. W ciągu najbliższego pół roku spróbują rozprawić się też z sądami, gdyż zakładają, że po wyborach prezydenckich już to nie będzie możliwe. Zapowiada się ciekawa zima".