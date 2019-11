"Umiałby pan dzisiaj wygrać z Andrzejem Dudą?". Komorowski zakłopotany

24 maja 2015 roku Duda wygrał z urzędującym prezydentem Bronisławem Komorowskim. O to czy tym razem Komorowski byłby w stanie pokonać Dudę, polityka zapytał Marcin Zaborski.

– Chyba pan zauważył, że ja nie kandyduję na prezydenta, to nie do mnie pytanie – mówił zmieszany Komorowski. – Świat się zmienia, czas ucieka, jest czas na młodszych ludzi, którzy nie mają za sobą całego życiorysu, który jest zarówno źródłem ogromnego doświadczenia, jak i jakichś obciążeń, obolałości różnorakich. Ja jestem politykiem spełnionym, już to parę razy mówiłem, zarówno jako człowiek, jak i jako polityk – jestem spełniony – przekonywał były prezydent.

Polityk zapytany o pracę prezydenta Dudy i jego liczne podróże po kraju, stwierdził: "Mam nadzieję, że tłumaczył się z tego, że złamał konstytucję we wszystkich polskich powiatach. Bo powinien to robić codziennie". – Powinien zapowiadać również, że więcej tego nie zrobi. Bo prezydent ma być strażnikiem konstytucji. A strażnik, który łamie konstytucję, nie zasługuje na żadne względy – dodał Komorowski.