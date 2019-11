PKO Bank Polski rośnie w siłę

W trzecim kwartale 2019 r. aktywa Grupy Kapitałowej Banku wzrosły do blisko 342 mld zł. Oznacza to wzrost o 11,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. "Bank kontynuuje poprawę rentowności" – informuje ponadto PKO BP. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) po trzech kwartałach roku wyniósł 10,9 proc.

Jak przekazało PKO BP, wysoka efektywność kosztowa pozwoliła na dalsze obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 42,0.

Ponadto jeszcze w listopadzie br. ma zostać zaktualizowana strategia na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, gdyż jej cele finansowe zostały zrealizowane dwa lata przed zakładanym terminem.

– PKO Bank Polski kontynuuje strategię transformacji cyfrowej oraz systematycznie wypracowuje coraz lepsze i powtarzalne wyniki. Zysk netto naszej grupy w trzecim kwartale wyniósł 1,23 mld zł, a aktywa wzrosły do blisko 342 mld zł. To zasługa sprawnych działań biznesowych i trafnych decyzji strategicznych, które podejmowaliśmy w ostatnich latach. W najbliższych tygodniach przedstawimy aktualizację strategii „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, której cele finansowe zrealizowaliśmy na dwa lata przed terminem – stwierdził prezes zarządu PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło.