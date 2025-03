Symfonia Miłosierdzia. Wielkie wołanie o pokój już niebawem w Krakowie

Już 26 kwietnia w Krakowie odbędzie się wydarzenie artystyczno-modlitewne pt. "Symfonia Miłosierdzia. Jestem z tobą, nie lękaj się niczego". Wydarzenie odbędzie się między Sanktuarium Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i będzie wołaniem o pokój na świecie.

Wielka prośba o pokój na świecie

Podczas Symfonii Miłosierdzia, uczestnicy będą modlić się nie tylko w Polsce. Zaplanowano połączenie z Watykanem oraz z sanktuariami Bożego Miłosierdzia m.in. w Brazylii, USA, Afryce, na Filipinach i w Australi. Jak podkreślają organizatorzy, będzie to połączenie modlitwy, sztuki i muzyki w duchu przesłania św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

– To odpowiedź głośna i stanowcza, na to co dzisiaj się dzieje. Ona wychodzi z Krakowa, z Polski, z grobu świętej Faustyny. Będziemy błagać z ufnością o miłosierdzie Boże i o dar pokoju – podkreślił inicjator wydarzenia Jan Mrowca, wskazując też na słowa papieża Franciszka, który nieustannie nawołuje o modlitwę w intencji pokoju na świecie.

Symfonia 200 artystów w 16 językach

Symfonia zostanie wykonana przez 200 artystów. Inspiracją są słowa świętej siostry Faustyny. – To jest bardzo ważne, ponieważ pisała również wiersze, a nie tylko zapiski o codziennych rozmowach z Jezusem. Fragmenty jej poematów bardzo dobrze nadają się do muzykowania. Utwór zostanie wyśpiewany w 16 językach. Dobraliśmy je tak, żeby jak największa liczba osób usłyszała Symfonię Miłosierdzia – wskazał Jan Mrowca.

Według organizatorów, symfonia jest również odpowiedzią na synodalność, o którą prosi Ojciec Święty. – Nasza inicjatywa wychodzi od ludzi świeckich, ale jesteśmy częścią Kościoła, mamy patronat prawie wszystkich polskich kardynałów, Nuncjusza Apostolskiego, a ostatnio pojechaliśmy do papieża Franciszka. On obiecał, że będzie z nami tego wieczoru – przekonują organizatorzy z Fundacji "Terra Divina" oraz Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.

"Nie lękaj się, ja jestem z tobą" – przesłanie św. Faustyny

– W Dzienniczku to najczęściej powtarzające się zdanie to jest: »Nie lękaj się, ja jestem z tobą«. I to jest podtytuł Symfonii Miłosiedzia. Myślę, że najlepszy i najbardziej trafny, bo gdy patrzymy na dzisiejszy świat, jakakolwiek wiadomość otworzymy, jakiejkolwiek informacji słuchamy, to do każdej z tych informacji wypadałoby dać na końcu taką puentę – no dobrze, to są wszystko fakty, ale wiesz co, nie lękaj się, ja jestem z tobą – mówi siostra Gaudia Skass ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

– Tego dnia będziemy chcieli otoczyć cały świat modlitwą o pokój. Będziemy chcieli poprosić Jezusa, by odpowiedział na nasze wołanie, jak dzieci do ojca. Modlić się będziemy słowami, które Jezus podyktował siostrze Faustynie. Bóg ma serce i Jego serce chce objawić się światu – podkreślił opiekun duchowy wydarzenia o. Mariusz Tabulski, paulin. Podczas wydarzenia będzie można się wyspowiadać i przygotować na Święto Bożego Miłosierdzia.

Czytaj też:

94 lata temu Chrystus po raz pierwszy objawił się św. s. Faustynie KowalskiejCzytaj też:

Faustyna i falsyfikat ateistów