94 lata temu Chrystus po raz pierwszy objawił się św. s. Faustynie Kowalskiej

"Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie".

Obraz "Jezu ufam Tobie" i Święto Bożego Miłosierdzia

Tak swoje pierwsze widzenie siostra Faustyna Kowalska opisała w "Dzienniczku". Przebywała wówczas w klasztorze w Płocku, a Jezus Chrystus przyszedł do jej klasztornej celi. To także w czasie tych widzeń, Pan Jezus wyraził pragnienie, by w pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzone było Święto Bożego Miłosierdzia.

O to, aby tak się stało w pierwszej kolejności zabiegał spowiednik siostry Faustyny ks. Michał Sopoćko. Stało się to jednak dopiero w 2000 roku. Podczas kanonizacji św. s. Faustyny, papież Jan Paweł II ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia według polecenia samego Pana Jezusa dla całego Kościoła powszechnego.

Obchody 94. objawień Jezusa Miłosiernego

Z okazji 94. rocznicy objawień w sobotę 22 lutego w nowym płockim sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbywają się uroczystości rocznicowe pod przewodnictwem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego.

O godz. 12.00 odbędzie się uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie metropolita płocki. O godz. 15.00 zaplanowano natomiast modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. O godz. 16:30 wierni odmówią Litanię do Miłosierdzia Bożego. Przez cały dzień, do godz. 20:00, w płockim sanktuarium będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.

