50. rocznica śmierci bł. ks. Michała Sopoćki – spowiednika św. Siostry Faustyny

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko był apostołem Bożego Miłosierdzia. Całe życie był zaangażowanym patriotą, któremu głęboko na sercu leżałokatolickie wychowanie polskiej młodzieży. Jego postać jest mocno związana z siostrą Faustyną Kowalską.

– Ks. Michał, wskazany niejako przez samego Jezusa siostrze Faustynie jako jej spowiednik, kierownik duchowy, kapłan według Serca Jezusowego – oddziaływał na jej dążenie do świętości, ale również siostra Faustyna oddziaływała na ks. Michała – zaznaczył w rozmowie z Telewizją Trwam kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ks. dr Zbigniew Bielas.

Ks. Sopoćko pragnął spełnić życzenie Jezusa, by Boże Miłosierdzie było głoszone na cały świat. Bardzo zaangażował się w apostolat. – Najpierw polecił namalować obraz Jezusa Miłosiernego, później bardzo mocno zaangażował się w to, aby zostało ustanowione w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego, tak jak prosił o to sam Pan Jezus św. siostrę Faustynę – przypomniała rzecznik Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Małgorzata Pabis.

– "Jezu ufam Tobie" – te słowa, które Pan Jezus polecił umieścić na obrazie, są nie tylko hasłem, ale dla ks. Michała były taką dewizą życia, on ufał Panu Bogu – mówił z kolei proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku ks. Andrzej Kozakiewicz w rozmowie z Radiem Watykańskim.

– Pan Bóg prowadził go trudną drogą. W różnych miarach jego pracy duszpasterskiej – wiele trudności, przeciwności, niezrozumienia, w pewnym sensie marginalizowania jego osoby. Ale on właśnie ufał, że jest to sprawa Boża i był nieugięty, wykorzystywał wszystkie sposoby – opowiadał ks. Kozakiewicz.

Uroczystości w 50. rocznicę śmierci bł. ks. Michała Sopoćki

W związku z obchodami 50. rocznicy śmierci bł. ks. Michała Sopoćki w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu przygotowało wystawę zatytułowaną "Bł. ks. Michał Sopoćko. Apostoł Bożego Miłosierdzia, pielgrzym nadziei".

Obchody zaplanowano także w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Tam zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Wiesława Śmigla, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Po Mszy odbędzie się sympozjum poświęcone życiu i misji bł. ks. Michała Sopoćki.

Z kolei w niedzielę, uroczystości przeniosą się do Białegostoku. O godz. 15.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie znajduje się grób bł. ks. Michała Sopoćki, zaplanowano Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po niej uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem abp. Józefa Guzdka Metropolity Białostockiego.

Czytaj też:

Sfałszowano słowa Jezusa do św. Faustyny?Czytaj też:

Łagiewniki. Historia kultu Miłosierdzia Bożego