Faustyna i falsyfikat ateistów

Jej „Dzienniczek” pozostaje najczęściej tłumaczoną polską książką w historii.

Włodarze Krakowa oraz przedstawiciele środowiska artystycznego spod Wawelu postanowili przypomnieć o świętej w swoim stylu – spektaklem teatralnym wystawionym w jednej z miejskich placówek kultury. Wszak to właśnie do Krakowa każdego roku pielgrzymują setki tysięcy ludzi z całego świata, by odwiedzić miejsce śmierci polskiej mistyczki i jeden z namalowanych według jej instrukcji wizerunków Chrystusa. Spektakl „Faustyna. Falsyfikat” wystawiony w Łaźni Nowej, chociaż korzysta z wizerunku oraz twórczości zakonnicy, to nie oddaje jej szacunku. Jest kolejnym wykwitem popularnej wśród dzisiejszych artystów potrzeby dekonstrukcji.