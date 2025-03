"Cele Rosji są niezmienne". Zełenski komentuje atak na Ukrainę

Prezydent Ukrainy odniósł się do brutalnych rosyjskich ataków, które od piątku pochłonęły liczne ofiary śmiertelne.

"Takie ataki pokazują, że cele Rosji są niezmienne. Dlatego bardzo ważne jest, aby nadal robić wszystko, aby chronić życie, wzmocnić naszą obronę powietrzną i zwiększyć sankcje wobec Rosji" – napisał Zełenski.

Ukraiński przywódca przypomniał, że w piątek wieczorem rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na centrum Dobropola w obwodzie donieckim, używając dwóch pocisków balistycznych.

"Po przybyciu naszych służb na miejsce przeprowadzono kolejny atak, celowo wymierzony w ratowników. Podła i nieludzka taktyka zastraszania, do której Rosjanie często się uciekają" – zaznaczył.

Według Zełenskiego liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 11, a rannych zostało ponad 30 osób, w tym pięcioro dzieci. W wyniku ataku uszkodzonych zostało osiem pięciopiętrowych budynków mieszkalnych, budynek administracyjny oraz pojazd straży pożarnej.

Trump krytycznie o działaniach Rosji

Prezydent USA Donald Trump "wściekł się", obserwując jak Rosja nasila ataki na Ukrainę – podał portal Axios, powołując się na źródło w Białym Domu.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że rozważa wprowadzenie sankcji przeciwko Rosji "na wielką skalę" do czasu zawarcia zawieszenia broni i końcowego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa i Kijów muszą usiąść do stołu negocjacyjnego już teraz, "zanim będzie za późno".

To pierwsza publiczna groźba Trumpa pod adresem Rosji od czasu objęcia przez niego urzędu w styczniu. Według portalu Axios, który powołuje się na wysokiego rangą urzędnika Białego Domu, amerykański prezydent "wściekł się" na przywódcę Rosji Władimira Putina za nasilenie ataków na Ukrainę.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę

W nocy z czwartku na piątek armia rosyjska przeprowadziła zmasowany atak na obiekty infrastruktury energetycznej i gazowej Ukrainy. Rosjanie użyli ponad 260 środków napadu powietrznego, w tym 194 drony i 67 pocisków rakietowych różnych typów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w piątek do rozejmu w powietrzu i na morzu, a także do wywarcia dodatkowej presji na Kreml. Podkreślił, że pierwszym krokiem do ustanowienia pokoju powinno być zmuszenie Rosji do zaprzestania ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

