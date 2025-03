Trump wyjaśnia, dlaczego wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Trump był pytany m.in. o odmowę dostarczenia Ukrainie systemów obrony powietrznej, podczas gdy Rosja kontynuuje zakrojone na szeroką skalę ataki na ukraińskie miasta.

– Muszę wiedzieć, że oni (Ukraińcy – red.) chcą ugody. Jeśli nie chcą się dogadać, to wychodzimy stamtąd. Robię to, aby powstrzymać śmierć. To ważniejsze niż cokolwiek innego – stwierdził amerykański prezydent.

Trump: Skończy się III wojną światową, jeśli tego nie rozwiążemy

Trump po raz kolejny powtórzył, że Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie 350 mld dolarów pomocy, podczas gdy Europa przekazała 100 mld dolarów. Jego zdaniem Europejczycy powinni zrobić więcej dla Ukraińców.

– Obserwowałem przez ostatni tydzień, co dzieje się w Europie. Ta sprawa może skończyć się III wojną światową, jeśli jej nie rozwiążemy – podkreślił prezydent USA.

Wcześniej zamieścił na swojej platformie społecznościowej Truth Social wpis, w którym poinformował, że rozważa wprowadzenie sankcji przeciwko Rosji "na wielką skalę" do czasu zawarcia zawieszenia broni i końcowego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa i Kijów muszą usiąść do stołu negocjacyjnego już teraz, "zanim będzie za późno".

Ukraina odcięta od pomocy wojskowej i danych wywiadu USA

Na początku tygodnia Trump najpierw wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, a następnie odciął ją od amerykańskich danych wywiadowczych, co spowodowało, że precyzyjna artyleria w postaci wyrzutni HIMARS stała się bezużyteczna.

USA przestały dzielić się z Ukrainą także informacjami na temat celów wojskowych i wczesnymi ostrzeżeniami o wystrzeleniu przez Rosję rakiet i dronów w kierunku ukraińskiego terytorium.

Zawieszenie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy może pozostać w mocy, dopóki Trump nie uzna, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski popiera rozmowy pokojowe z Rosją.

