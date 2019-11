Jak celebryta z celebrytą

Oczywiście zalała ją potem fala krytyki za upublicznianie swoich prywatnych spraw, ale Maffashion się tym nie przejęła. I nadal roztrząsa swoje sercowe sprawy w mediach społecznościowych. Wyznała np., że „ciężko jest po tylu latach przeprowadzić się z dnia na dzień i przenieść wszystkie rzeczy”. Zapewnia też, że choć już nie są razem, to nadal ma świetny i częsty kontakt ze swoim eks. Na koniec, gdy padło pytanie, po co znów uzewnętrznia się w Internecie, odpowiedziała: – Wideo było nagrane na spontanie, po długiej rozmowie. Pełnej wzruszeń. Jeśli ktoś nie rozumie, dlaczego to dodaliśmy, to niech zostanie osobą publiczną i wtedy zrozumie! W sumie to zgadzamy się z opinią, że tylko celebryta jest w stanie zrozumieć celebrytę. ten stan umysłu jest całkowicie obcy normalnym ludziom.