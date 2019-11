Otóż został zaproszony do jednego z programów TVP, w którym tuż przed nim występował także były szef MON, polityk PiS Antoni Macierewicz. Kiedy prowadzący program zakończył rozmowę z politykiem i udał się w stronę aktora, ten wstał i oznajmił, że musi podziękować panu Antoniemu za jego „pracę dla wolnej Polski”.

Podszedł do niego i ściskając mu dłoń, wygłosił pean: – Dziękuję za 50 lat walki o niepodległość, dziękuję za kraj, w którym żyję w imieniu moich dzieci, w imieniu Polaków, wszystkich, którzy to rozumieją, i tych, którzy rozumieją to inaczej. Jestem dumny i zaszczycony – stwierdził Jakimowicz. W lepszej roli Jakimowicza jeszcze nie widzieliśmy! Oscar dla niego! A przynajmniej jakieś ministerstwo!