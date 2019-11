To obalanie cywilizacji

Łukasz Zboralski: Czy obraziłoby panią, gdybym o pani powiedział „nauczyciel”?

Barbara Nowak: Nie, absolutnie. Przecież nauczyciel to piękny zawód.

A jak podobają się pani określenia używane dziś w części mediów, takie jak „ministra” czy „premiera”?

Wychowana zostałam na literaturze klasycznej, więc w tej kwestii mam konserwatywne poglądy i dlatego to absolutnie mi się nie podoba. Trąci to dla mnie zdecydowanie jakąś sztucznością czy czasem wręcz śmiesznością. Ilekroć słyszę, że są takie pomysły, by na siłę stosować te żeńskie końcówki – choćby dopominanie się obecnie przez kobiety w parlamencie o podpisy „posłanka” – to zawsze mnie to zadziwia.