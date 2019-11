Będzie kolejne weto prezydenta? "Lepiej, żeby w tym kształcie projekt nie trafił na biurko Andrzeja Dudy"

Rozgorzał spór dotyczący poselskiego projektu znoszącego od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Projekt wpłynął do Sejmu w środę. Izba będzie go procedować w przyszłym tygodniu. Według autorów projektu, ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Przeciwne propozycji jest koalicyjne Porozumienie Jarosława Gowina.

Okazuje się, że nieprzychylny wobec tego rozwiązania jest także prezydent. – Lepiej, żeby w tym kształcie projekt nie trafił na biurko Andrzeja Dudy. To nie jest dobre rozwiązanie – podkreśla w rozmowie z RMF FM. – W tym kształcie, który jest w tej chwili wniesiony, nie ma pełnej akceptacji w tej chwili pana prezydenta na to – dodaje.