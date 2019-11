Schetyna: Faktycznym twórcą tego rządu jest prezes Kaczyński

Po godzinie 13 rozpoczęła się debata po exposé Mateusza Morawieckiego. Pierwszy głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, następnie lider PO Grzegorz Schetyna.

– Nie wiadomo do którego expose się odnieść, premiera Morawieckiego czy prezesa Kaczyńskiego – stwierdził lider PO.

– Ale widzieliśmy prezentację rządu na Nowogrodzkiej, to rozumiem, że ten rząd tak będzie wyglądał, sterowany z Nowogrodzkiej. Drugie expose – widocznie trzeba było poprawić, bo nie zostało powiedziane tak, jak oczekuje prezes. Chciałbym się odnieść do tego, co mówił premier Morawiecki. Faktycznym twórcą tego rządu jest prezes Kaczyński. Widzieliśmy to na Nowogrodzkiej. Suflował przez rzecznika rządu premierowi wskazówki personalne – mówił Schetyna.

– Z tym się zgodzę (że nowy rząd będzie rządem kontynuacji – red.). Będzie kontynuował waszą pisowską nieudolność, łamanie prawa, zasad demokracji, brutalną propagandę i kłamstwo. To słyszeliśmy i to zapowiedź tego. Widzieliśmy to przez ostatnie 4 lata i rozumiem, że będziemy widzieć te próby przez następne 4, a może krócej – mówił dalej Schetyna.

Zwracając się do polityków PiS, Schetyna stwierdził: „To jest wasz pomysł na Polskę, polską politykę. Obiecać nowe, zapominając o tym, co mówiliście wcześniej”.

– Przez 4 lata obiecywaliście. Obiecywała pańska poprzedniczka, obiecywał pan. Ciągle obietnice. Trzeba przypominać to, o czym mówiliście. Dlaczego pan nie mówił o tym wcześniej, w expose? Milion aut elektrycznych. Jedne prototyp, fabryka. Panie premierze, nie wstyd panu? Przecież mówił pan z tej trybuny. Obiecywał pan auta elektryczne. Gdzie one są? Gdzie jest prom, gdzie jest przemysł stoczniowy? Stępka została. Obraz, znak waszego wstydu i kłamstwa. Obiecaliście oddłużenie szpitali. 14 mld, a może więcej, nie chcecie dzielić się danymi. Nigdy służba zdrowia, ochrona zdrowia nie była tak zadłużona, jak za waszych czasów – dodał Schetyna.