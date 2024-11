Fala komentarzy do wyborów w USA. "Chwała Panu", "Ameryka to nie Jagodno", "Putin wygrał"

Zakończyło się głosowanie w wyborach prezydenckich we wszystkich stanach USA. Pierwsze cząstkowe wyniki i sondaże opublikowane przez CNN pokazują, że Donald Trump zdobył 25 stanów i ma już 246 głosów elektorskich. Kandydat republikanów wygrał w Karolinie Północnej i Georgii, czyli w dwóch tzw. wahających się. Do prezydentury potrzebuje 270 głosów. Kamala Harris zdobyła 187 głosów elektorskich. Większość sondażowni nie ma wątpliwości – Trump może być niemal pewny zwycięstwa.

Fala komentarzy

Wybory w USA rozgrzewają jednak również i polskich komentatorów. Dziennikarze i politycy nie kryją emocjonalnego stosunku do wydarzeń za oceanem.

– Zdecydował prymat polityki wewnętrznej i gospodarki. Amerykanie mówili, że trzeba postawić na polityka, który zna się na gospodarce i zadba o ich portfele. I tak zagłosowali – ocenia senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

"Donald Trump nie tracił czasu na szukanie „centrum”, nie łasił się do otwarcie wrogich liberalno-lewicowych mediów. On robił swoje, trzymał się swojej agendy – i wygrał. To przykład dla każdego prawicowego polityka, jak należy działać. Odwaga i praca dają zwycięstwo" – napisała z kolei Besta Szydło.

twitter

"Wychodzi na to, że Ameryka to nie Jagodno, a wyborczy bonus z niezadowolenia z zakazu aborcji Demokraci już zainkasowali w midterms w 2022" – stwierdził Kamil Marcinkiewicz, ekspert od sondaży.

twitter

"Jaki piękny poranek, nieprawdaż" – napisał poseł Marek Jakubiak.

twitter

"Zamach na Donalda Trumpa miał przerwać Jego misję. Opatrzność na to nie pozwoliła. Jest On potrzebny Ameryce i światu targanemu konfliktami i krzywdą ludzką. Udowodnił. że mając twarde poglądy w gospodarce, w obronie Życia, w obronie dzieci przed zgubną ideologią, ws migracji i bezpieczeństwa -można WYGRAĆ" – napisała Beata Kempa z PiS.

twitter

Michał Bilewicz z kolei przekonuje, że dla Polski prezydentura Trumpa będzie oznaczać "spektakularny wzrost liczby uchodźców i imigrantów".

"Chwała Panu na wysokościach! PS. Ale trzeba się nadal modlić, bo obamy coś szykują" – napisał Wojciech Cejrowski.

facebook

"Wygląda na to, że Putin wygrał" – stwierdził Wojciech Sadurski.

twitterCzytaj też:

Trump lepszy w Pensylwanii, Harris już bez szansCzytaj też:

Kamala Harris odwołała swoje wystąpienie. Jej zwolennicy opuszczają sztab