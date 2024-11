Aktualne wyniki. "Szanse na zwycięstwo Donalda Trumpa powyżej 95 proc."

Donald Trump (Republikanie) i Kamala Harris (Demokraci) walczą o prezydenturę. Z poszczególnych komisji stopniowo spływają wyniki głosowania. Rośnie przewaga Donalda Trumpa, który wygrał w kolejnych stanach wahających się.

Wybory w USA. Donald Trump prowadzi

W obecnych wyborach stany wahające się (swing states), to: Pensylwania, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Georgia i Karolina Północna.

Wiadomo już, że Trump wygrał w Karolinie Północnej, Georgii. W pozostałych trwa liczenie, Republikanin prowadzi.

"The New York Times" przewiduje szanse na zwycięstwo Donalda Trumpa powyżej 95 proc. W Pensylwanii republikanin ma według tej samej gazety 90 proc. szans na wygraną. Po zliczeniu 90 proc. głosów prowadzi on tam stosunkiem 51,2 proc. do 47,8 proc.

W Arizonie i Wisconsin przewaga Trumpa jest nieznaczna, natomiast w Michigan wynosi 52,5 do 45,8 po przeliczeniu 62 proc. głosów. W Nevadzie po zliczeniu 75 proc. Trump ma 50,9 proc, a Harris 47,5 proc.

Na godzinę 6:00 czasu polskiego Trump ma 246 pewnych głosów elektorskich, a Kamala Harris 187.

System wyborczy w USA jest mocno zdecentralizowany i różni się w poszczególnych stanach. Głosujący wybierają elektorów, a następnie ci zgodnie z wolą wyborców głosują na kandydata, który wygrał wybory stanowe. Ostatecznie prezydentem zostaje kandydat, który uzyska wymaganą liczbę głosów elektorskich Aby zostać prezydentem potrzebne są głosy ponad połowy, czyli co najmniej 270 z łącznej liczby 538 elektorów.

Kto wygrał w poszczególnych stanach?

Na razie wiadomo, że Donald Trump wygrał wybory w Kentucky, Indianie, Wirginii Zachodniej, Missouri, Alabamie, na Florydzie, w Tennesee, Oklahomie, Karolinie Południowej, Arkansas, Dakocie Północnej, Dakocie Południowej, Teksasie, Wyoming oraz Luizjanie.

Republikanin wygrał w stanach Utah, Montanie, Ohio, Kansas, Iowa, Idaho, Karolina Północna, Nebraska.

Kamala Harris okazała się lepsza w Vermont, Massachusetts, Maryland, Dystrykcie Kolumbii, Delawere, Illinois i Rhode Island, a także w Nowym Jorku. Demokratka zdobyła też Kolorado, Oregon, Waszyngton, Kalifornię, Nowy Meksyk.

Ze względu na różnice czasowe między stanami lokale wyborcze zamykają się o różnych godzinach – od 18:00 do 21:00 czasu lokalnego. Proces liczenia głosów rozpoczął się tuż po zamknięciu lokali.

