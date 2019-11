Poseł Konfederacji dołączył do zespołu ds. równouprawnienia osób LGBT+

"Zawiadamiam Panią Marszałek, zawiadamiam również Państwa, Parlamentarny Zespół do Spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ został przeze mnie dziś powołany! Dziękuje wszystkim posłankom i posłom za dołączenie do zespołu! A teraz, do roboty! Sejm jest dla wszystkich!" – poinformował na Facebooku Krzysztof Śmiszek. Pełna nazwa zespołu brzmi: Parlamentarny Zespół do Spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+.

Zespół, jak mówią twórcy, ma być miejscem rozmowy z organizacjami pozarządowymi, a efektem prac parlamentarzystów mają być konkretne ustawy. W skład zespołu wchodzi wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy oraz 24 posłów: 16 z Lewicy, 7 z Koalicji Obywatelskiej.

Co ciekawe, do zespołu dołączył poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. – Zespół nazywa się „ds. równouprawnienia”, więc o nic innego niż o równouprawnienie nie chodzi. Ja bardzo równouprawnienie popieram – tłumaczy polityk w rozmowie z polsatnews.pl. Jego zdaniem należy rozróżnić równouprawnienie "od uprzywilejowania czy tzw. dyskryminacji pozytywnej".

– To nie jest trolling. Wręcz przeciwnie. Chciałbym zaproponować projekt, w którym są propozycje rozwiązań postulatów tych środowisk – zapewnia Sośnierz. Dodał, że jego zdaniem "nie należy pisać ustaw, w których homoseksualiści mieliby inne prawa - mniejsze, większe - niż ludzie o innych preferencjach seksualnych".

