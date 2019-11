Napieralski: Czarzasty powinien się bać, zaspał, nie jest liderem Lewicy

Napieralski: Trochę mi szkoda, że nie jestem w Lewicy

Poseł zapytany, czy jako polityk o poglądach lewicowych, czuje się na uboczu w Koalicji Obywatelskiej, przyznał: – Trudno mi powiedzieć, czy jesteśmy spychani, czy niedoceniani, czy jesteśmy niezauważeni. Jeżeli tak będzie to oczywiście pani powiem w następnym programie. Na dziś jesteśmy uważani jako grupa pełnoprawnych członków klubu, czyli mamy prawo zgłaszać ustawy, walczymy o bycie w prezydiach komisji, chcemy być zauważeni przez kierownictwo – ocenił.

Powiedział, że „po części trochę mu szkoda", że nie jest dziś posłem Lewicy. – Oczywiście, że po części, czy po trosze mi szkoda, no ale tak się stało, no życie polityczne jest brutalne, nie jest lekkie. Moi koledzy i koleżanki z SLD nie chcieli mnie, wyrzucili mnie w 2015 roku – dodał.

Napieralski o powtórzonym głosowaniu: Gdyby marszałek Sejmu powiedziała, że maszynki nie działają to by było ok

Poseł Koalicji Obywatelskiej odniósł się do powtórzonego głosowania w sprawie wyboru członków KRS, które miało miejsce w czwartek. – Ja nie wiem czy nie działały, właśnie, bo gdyby pani marszałek powiedziała: nie działały, mamy na to dowód, no to ok, ale pani marszałek nie powiedziała tego i dlatego są te niejasności – stwierdził Napieralski.

–Problem pani marszałek jest następujący, że ona popełniła błąd proceduralny. Jeżeli Pani marszałek faktycznie usłyszała głosy, że jest coś nie tak z głosowaniem, tak naprawdę wg prawa powinna powiedzieć: proszę państwa są takie głosy, zarządzam reasumpcję głosowania, bo trzeba, a nie anulowanie głosowania – dodał.

Napieralski: My nie krzyczeliśmy tak, jak Lewica w parlamencie: zbada prokuratura, zbada prokuratura!

Polityk podkreślał,że Koalicja Obywatelska nie popiera stanowiska Lewicy, która zawiadomiła prokuraturę w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. – My nie krzyczeliśmy tak, jak Lewica w parlamencie: zbada prokuratura, zbada prokuratura! (Jesteśmy) bardziej merytoryczni bym powiedział w tej sprawie – dodał.

Napieralski: Kidawa-Błońska była pierwsza, ma więcej zwolenników w Koalicji Obywatelskiej niż Jacek Jaśkowiak

Zdaniem Grzegorza Napieralskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska ma więcej zwolenników w Koalicji Obywatelskiej niż Jacek Jaśkowiak. – To prawda, była pierwsza, to zawsze daje, to trochę tak, jak w biegu, kto wystartuje pierwszy, temu jest zawsze trochę łatwiej dobiec do mety. Była pierwsza, jest wicemarszałkiem Rzeczypospolitej Polski, była marszałkiem Sejmu.