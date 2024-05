"Nie trzeba się bać". Tusk wbił szpilę prezydentowi ws. Śląska

Tusk uczestniczył w otwarciu 16. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podczas swojego wystąpienia premier nie szczędził złośliwości pod adresem głowy państwa.

– Jeśli mówimy dzisiaj o tym, że musimy istotę Europy uchronić, to mówimy właśnie o takich sprawach jak nasza kultura, na przykład rzadkie języki. Mam nadzieję, że usłyszy to pan prezydent. Nie trzeba się bać Śląska, wspólnot etnicznych, języka śląskiego. To wielkie dziedzictwo Śląska, Polski i Europy – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie EKG.

Zgodnie z doniesieniami medialnymi niemal pewne jest, że prezydent zawetuje ustawę o języku śląskim. Andrzej Duda ma swoje powody.

Tusk ostrzega przed "antyEuropą"

Lider KO stwierdził, że Europa jest unikatowym miejscem "w sensie geograficznym i fenomenem w sensie historycznym". Jego zdaniem "nigdzie nie było miejsca tak pięknego w sensie cywilizacji politycznej i kultury".

– Wiecie czym się różni ta antyEuropa, ten polityczny wschód od Europy, Zachodu, tej politycznej i kulturowej cywilizacji, której chcemy i powinniśmy bronić? Różni się tym, czym dzisiaj Donbas od Śląska. Dwa podobne narody, dwa w jakimś sensie podobne miejsca, wielkie zagłębia przemysłowe, wydobywcze. Chcecie zobaczyć, czym się różni Wschód od Zachodu, czym się różni porządek rosyjski od europejskiego? Nie życzę wam, nie jedźcie dzisiaj tam, do Donbasu, ale uwierzcie tym, którzy tam byli. Ja tam byłem i wróćcie na Śląsk i zobaczycie czym się różni tamten porządek, który próbuje nam narzucić Mińsk, Moskwa czy inne autorytarne reżimy od tego, co mamy my dziś tutaj – kontynuował szef rządu.



Przypomnijmy, że 26 kwietnia Sejm uchwalił ustawę uznającą gwarę śląską, tzw. godkę, za język regionalny. Za przyjęciem projektu ustawy zagłosowało 236 posłów, przeciw było 186 parlamentarzystów, a pięciu deputowanych wstrzymało się od głosu.

Czytaj też:

"Nie wyobraża sobie". Szykuje się ostry spór Dudy z Tuskiem