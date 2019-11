Tak dla aborcji i eutanazji? Jaśkowiak mocno zaczyna kampanię

W zeszłym tygodniu Jacek Jaśkowiak w ostatniej chwili zgłosił się na kandydata w prawyborach prezydenckich Koalicji Obywatelskiej. Według najnowszego sondażu prezydent Poznania nie ma szans na wygraną w starciu z Andrzejem Dudą.

Kandydat KO skręca w lewo?

Polityk rozpoczął swoją kampanię od mocnych akcentów – wczoraj w studiu RMF FM włodarz Poznania otwarcie opowiedział się za legalizacją tzw. małżeństw homoseksualnych. Dzisiaj polityk pozytywnie wypowiadał się o prawie do aborcji i eutanazji.

– Zawsze uważam, że każdemu należy zostawić prawo wyboru. Ja bym chciał o sobie decydować, a nie żeby decydowali o tym inni. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące kobiet, to one powinny mieć prawo wyboru. Należy jednak zabezpieczyć takie działania, by te decyzje dramatyczne mogły być podjęte w ostateczności i by do nich dochodziło jak najrzadziej – mówił Jaśkowiak w studiu Polsat News.

– Jeśli chodzi o kwestię eutanazji, to potrafię zrozumieć kogoś, kto cierpi na chorobę nowotworową, gdzie nie ma żadnych możliwości, by się wyleczyć. Medycyna potrafi nam przedłużać życie, ale nie zawsze potrafi nam przedłużyć to życie, tak jak to chcemy – tłumaczył prezydent Poznania.

W kwestii aborcji Jaśkowiak stwierdził też: „Jestem za rozwiązaniami, które stosowane w Niemczech, że gdy dochodzi do sytuacji dramatycznej, kobieta ma zapewnioną opiekę psychologa i musi odbyć kilka rozmów, które pomogą jej w podjęciu pewnych decyzji”.

– Natomiast w uwarunkowaniach politycznych, które mamy, to temat czysto hipotetyczny – dodał polityk.