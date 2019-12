Awantura o Olgę Tokarczuk. TVP odpowiada ws. transmisji

W sobotę w Sztokholmie Olga Tokarczuk wygłosiła wykład noblowski zatytułowany "Czuły narrator". We wtorek pisarka odbierze nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

W weekend na Twitterze pojawiły się wpisy krytykujące TVP za brak transmisji z gali wręczenia nagród Nobla. Tyle tylko, że Telewizja Polska nie mogła pokazać tego wydarzenia, bo uroczystość zaplanowano na wtorek.

"Telewizja (podobno) Polska, która odmawia transmisji z uroczystości wręczenia Nagrody Nobla Polce Oldze Tokarczuk. Coraz bardziej w przymiotniku «publiczna» oddala się od opinii publicznej. Coraz bliżej jej do publicznego domu" – napisała na Twitterze Joanna Mucha z PO.

Posłance Platformy odpowiedział Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. "Szanowna Pani na jakiej podstawie twierdzi Pani, że Telewizja Publiczna «odmawia transmisji»? Informuję, że ceremonia wręczenia nagrody Nobla Oldze Tokarczuk odbędzie się we wtorek 10 grudnia. Zapraszam na relację z tego wydarzenia do TVP Info" – poinformował szef TAI.

Do dyskusji włączył się również Cezary Gmyz, dziennikarz "Do Rzeczy" i korespondent TVP w Niemczech. "Warto dodać, że relacja była zaplanowana zanim ktokolwiek się zaczął szczerzyć fake newsa o braku transmisji. Redakcja poprosiła mnie o wyjazd do Sztokholmu na początku minionego tygodnia" – oświadczył.

Wcześniej redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis zamieścił w internecie petycję z apelem do TVP o transmisję z wręczenia nagrody Nobla Oldze Tokarczuk.