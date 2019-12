Kojąca cisza

To oznacza zaś, że będzie jej mniej. – Niestety ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia, niż sama dopuszczałam to w swojej głowie. Zewnętrzny głos rozsądku wydał mi jednak jednoznaczne polecenie – kategoryczna i natychmiastowa przerwa od spraw zawodowych. W związku z tym nie mam wyboru i wyciszam się na jakiś czas, także tu, w Internecie – czytamy w oświadczeniu piosenkarki. I teraz mamy dylemat. Normalnie w takich sytuacjach życzy się szybkiego powrotu do zdrowia, ale to wyciszenie aktywności medialnej Margaret jest tak kuszącą propozycją, że... no właśnie. I stąd nasz dylemat.