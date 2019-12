Tokarczuk: Jestem zawstydzona tym, że polski rząd...

Jak opisał serwis wpolityce.pl, dziennikarka Dominika Wielowieyska zamieściła na Twitterze krótki materiał wideo ze spotkania Olgi Tokarczuk z młodzieżą w Sztokholmie. Spotkanie miało miejsce w szkole w imigranckiej dzielnicy Tensta.

Nagranie zniknęło już z Twittera, ale jak opisuje serwis, w rozmowie z dziećmi Tokarczuk zachęcała młodzież do odwiedzenia Polski, skarżąc się jednocześnie na polski rząd.

– Przyjedzcie do Polski, to normalny kraj, ale nie jest tak kolorowy, jak Szwecja. Brakuje mi tego w moim małym kraju. (…) Jestem zawstydzona tym, że polski rząd odmówił przyjęcia imigrantów. (…) Polski rząd nie jest otwarty, mam nadzieję, że możemy to zmienić – mówiła Tokarczuk.

Laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018, Olga Tokarczuk, odebrała wczoraj dyplom i medal noblowski z rąk króla Karola XVI Gustawa. Uroczystą galę zorganizowano w filharmonii sztokholmskiej.

