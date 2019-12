Forum Żydów Polskich ostro o słowach Tokarczuk: Barbarzyńskie

„Wymyśliliśmy historię Polski jako kraju tolerancyjnego, otwartego, jako kraju, który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. Tymczasem robiliśmy straszne rzeczy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów” – stwierdziła kilka lat temu Olga Tokarczuk.

Publikujący na portalu Forum Żydów Polskich Paweł Jędrzejewski skrytykował ostro tę wypowiedź. "Smutne, że hasła Tokarczuk podważyć aż tak łatwo: np. zaczynając od strony tego nieszczęsnego przywołania »niewolnictwa«" – rozpoczyna Jędrzejewski swój wpis. Autor tłumaczy, że 90 proc. polskiego społeczeństwa to byli ci "niewolnicy" czyli pańszczyźniani chłopi, a większość współczesnych Polaków ma właśnie chłopskie, a nie szlacheckie, korzenie. "Zarzut więc całkiem mylnie sformułowany: żadne »myśmy robili straszne rzeczy«, tylko – jeżeli już – to »z nami robiono straszne rzeczy«" – podkreśla.

Publicysta wskazuje, że Tokarczuk niezwykle upraszcza i wypowiada się w sposób ahistoryczny, pomijając cały kontekst zdarzeń. "Mam pretensję do pisarki o nonszalancję jej wypowiedzi i o postrzeganie historii Polski z zaściankowej perspektywy, czyli tak, jakby nie rozgrywała się ona w kontekście historii takich sąsiedzkich narodów, jak Niemcy i Rosjanie, których doświadczenia z kolonizacją, ludobójstwem oraz zniewoleniem w ich wykonaniu dają dopiero właściwe tło porównawcze" – czytamy. Następnie publicysta wskazuje, że to nasi sąsiedzi - Niemcy i Rosja - niewoliły i mordowały milionami niewinnych ludzi.

Jędrzejewski podkreśla, że od pisarki można oczekiwać więcej, niż to co zaprezentowała w swojej słynnej wypowiedzi. "Występowanie z prowokacyjnymi i nie do końca przemyślanymi hasłami tak, jakby nic nie zaistniało w tej materii wcześniej, jest – niestety – podejściem dość … barbarzyńskim" – podkreśla Jędrzejewski w swoim tekście.