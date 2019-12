Piotr Duda gratuluje premierowi Morawieckiemu. "To wielki sukces"

"Premier stanął na wysokości zadania. Brawo polski rząd!" – pisze Piotr Duda w swoim oświadczeniu opublikowanym na portalu "Tygodnika Solidarność". Chodzi o wynik negocjacji z Radą Europejską ws. neutralności klimatycznej. Polska jako jedyny kraj Unii nie będzie zobowiązana do jej osiągnięcia do 2050 roku.

"Osiągnięte przez Premiera Mateusza Morawieckiego porozumienie na szczycie klimatycznym Rady Europejskiej to wielki sukces, tak oczekiwany przez polskich pracowników i społeczeństwo. Zawarty kompromis daje Polsce własną drogę dojścia do neutralności klimatycznej i stwarza możliwość uzyskania finansowego wsparcia na konieczną transformację naszej gospodarki. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że udało się to osiągnąć bez konieczności blokowania porozumienia, co stawiałoby Polskę w bardzo trudnej sytuacji na arenie międzynarodowej" – wskazuje Piotr Duda. "Panie Premierze – w imieniu NSZZ „Solidarność” serdecznie gratuluję!" – podsumowuje szef NSZZ "Solidarność".