Sędziowie z Rzeszowa: Nie damy się zastraszyć

Sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, którym kieruje Rafał Puchalski, przewodniczący Komisji Etyki nowej KRS, podjęli uchwałę w dniu, w którym politycy PiS-u ujawnili, że złożyli projekt ustawy dyscyplinującej sędziów – zauważa serwis "Gazety Wyborczej".

Rzeszowscy sędziowie wzywają do respektowania prawa sądów do badania, czy sąd, w którego składzie zasiadają osoby powołane w procedurze z udziałem aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, jest sądem prawidłowo obsadzonym, spełniającym kryteria niezależności i niezawisłości.

Apelują też do członków Krajowej Rady Sądownictwa: chcą, aby ci podali się do dymisji. W uchwale jest także apel do parlamentu i rządu o jak najszybsze podjęcie działań naprawczych, "w tym inicjatyw ustawodawczych umożliwiających powołanie Krajowej Rady Sądownictwa spełniającej wymóg niezależności".

To jednak nie koniec. Do prezesów sądów i przewodniczących wydziałów jest apel, by spowodowali, żeby sędziowie powołani przez aktualną KRS nie orzekali do czasu ostatecznego wyjaśnienia ich statusu. Jest też apel do sędziów nominowanych przez neo-KRS, by sami powstrzymali się od wydawania orzeczeń kończących postępowanie do czasu ostatecznego wyjaśnienia ich statusu jako sędziów – wskazuje portal rzeszow.wyborcza.pl.

"Wzywamy do zaprzestania bezprawnych działań Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców, wymierzonych w prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka występujących w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, w sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w związku z jego wystąpieniem do Kancelarii Sejmu o udostępnienie list poparcia kandydatów do aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, w sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie Wojciecha Maczugi, Rafała Lisaka i Kazimierza Wilczka, w związku z ich wystąpieniem w celu weryfikacji prawidłowości powołania sędziego, który orzekał w pierwszej instancji, w sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandry Janas, Ireny Piotrowskiej i Grzegorza Misina, którzy wystosowali pytanie do Sądu Najwyższego, czy sądy, w skład których wchodzą sędziowie powołani przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa, są sprzeczne z ustawą, a także wobec coraz liczniejszej grupy niewymienionych tu z imienia i nazwiska sędziów, dla których rota ślubowania złożonego przed Prezydentem RP nie jest frazesem" – napisano w uchwale.