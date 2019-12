Kraków: Nie żyje 21-latka, która zapaliła się podczas pracy

21-latka z Sanoka pracowała we wrocławskim hotelu. We wtorek ok. godz. 19:00 dolewała paliwa do paleniska stojącego przed restauracją. Nagle jej ubrania zajęły się ogniem. Kobieta wybiegła na ulicę. Ogień próbowali ugasić przechodnie, jednak płomienie były zbyt duże.

Na miejsce wezwano straż pożarną. Dopiero strażakom udało się ugasić płonącą 21-latkę. Alicja S. trafiła do szpitala z oparzeniami całego ciała. – Kobieta, która uczestniczyła w zdarzeniu przy ul. Parkowej we Wrocławiu, zmarła w piątek – powiedział "Gazecie Wyborczej" Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy KMP we Wrocławiu. Policja uznała, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.