Abp Jędraszewski pozostaje na urzędzie. Papież Franciszek zdecydował

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu.

Kościelne wymogi nakazują ordynariuszowi diecezji złożenie na ręce papieża rezygnacji z pełnionego urzędu w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego – 75 lat. Papież ma jednak możliwość przedłużenia posługi.

Abp Jędraszewski administratorem apostolskim

Papież przyjął rezygnację abp. Marka Jędraszewskiego z urzędu metropolity krakowskiego, ale na razie nie wyznaczył jego następcy. Arcybiskup osiągnie wiek emerytalny 24 lipca.

Jak przekazał portal lovekrakow.pl, abp Marek Jędraszewski napisał list do diecezjan, który prawdopodobnie będzie odczytany w krakowskich kościołach w najbliższą niedzielę. "Mając ufność, że Opatrzność Boża pozwoli nam się cieszyć darem jedności w dziele krzewienia wiary, zachęcam do modlitwy w intencji papieża i Kościoła krakowskiego" – napisał metropolita.

Papież poprosił, by hierarcha pełnił dalej swój urząd do czasu mianowania następcy. Od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego arcybiskup nie będzie już pełnoprawnym biskupem diecezjalnym, lecz administratorem apostolskim, którego prawa w zarządzaniu diecezją są nieco ograniczone. Prawo kanoniczne nie wyznacza papieżowi żadnych terminów, w których miałby wskazać następcę.

Abp Marek Jędraszewski w latach 1997-2012 był biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. W 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go metropolitą łódzkim. Pod koniec 2016 r. Franciszek przeniósł go do Krakowa. W latach 2014-2024, przez dwie kadencje, abp Jędraszewski był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Kiedy arcybiskup przestanie być metropolitą krakowskim, będzie musiał wyprowadzić się z Pałacu Arcybiskupiego przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Hierarcha emeryturę planuje spędzić w rezydencji z ogrodem na terenie parafii św. Floriana w centrum Krakowa.

