Prezes "Iustitii": My jeżdżąc do państw UE musimy się wstydzić

W zeszłym tygodniu późnym wieczorem w czwartek na stronach Sejmu zamieszczony został obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze przygotowany przez posłów PiS. Telewizja TVN ochrzciła ją mianem ustawy "represyjnej".

Przeciwko zmianom proponowanym przez rządzących protestuje część środowiska sędziowskiego.

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Krystian Markiewicz przyznał, że jest już zmęczony konfliktem z polskim rządem. Markiewicz zaapelował do władz, aby podjąć rozmowy dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości.

– Jest takie powiedzenie, że prawda jest leży gdzieś po środku i tej prawdy trzeba szukać. Ale żeby jej szukać trzeba rozmawiać, trzeba chcieć znaleźć rozwiązanie – mówił gość Polsatu.

Wprowadzenie przepisów dyscyplinujących sędziów uznał za nietrafione, stwierdzając, że "odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów istnieje odkąd pamiętam".

Szef Iustiti zaznaczył, że dla niego czymś naturalnym jest fakt, że Komisja Europejska ingeruje w wewnętrzne sprawy państwa polskiego. Markiewicz przyznał, że to nie jest dla niego przyjemne, że sprawy dotyczące polskiej praworządności są omawiane przez unijne instytucje. – To nie jest miłe dla mnie jako Polaka, jako polskiego sędziego, że sprawy dotyczące polskiej praworządności są na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że o tym cały czas mówi Parlament Europejski i Komisja Europejska oraz, że my jeżdżąc do państw UE musimy się wstydzić za to, co się dzieje w Polsce – mówił szef "Iustitii".