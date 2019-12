Ziemkiewicz: Moja wymarzona druga tura to Duda kontra Bosak

Podczas programu Rafał Otoka-Frąckiewicz stwierdził, że Konfederacja jest jedyną partią, która przeprowadziła demokratyczne prawybory. – Hejtowaliśmy Konfederację, a oni naprawdę stają się nową jakością – ocenił współgospodarz "Polski na serio".

Ziemkiewicz z kolei zwrócił uwagę, że udział w wyborach był możliwy dla każdego sympatyka partii, który uiścił drobną opłatę, co pozwoliło na sfinansowanie całej imprezy. – W każdym jednym mieście do tych wyborów wystartowało więcej ludzi, niż na zjeździe krajowym Platformy Obywatelskiej – zauważył Otoka-Frąckiewicz.

Ziemkiewicz stwierdził, że na tle innych kandydatów, którzy ogłosili start w wyborach, to właśnie dwójka Duda-Bosak prezentuje się najpoważniej.

– Duda kontra Bosak to jest moja wymarzona druga tura, bo chciałbym tych wszystkich lemingów z Warszawy zobaczyć,na kogo by zagłosowali, gdyby mieli taki zestaw – mówił publicysta "Do Rzeczy".

W najnowszym programie "Polska na serio" Rafał Ziemkiewicz i Rafał Otoka-Frąckiewicz rozmawiają także o reformie sądownictwa i konflikcie sędziów z władzami państwa, nowej lewicowej partii oraz zaskakujących słowach Lecha Wałęsy.

