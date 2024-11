Lisicki: Demonizowanie ekipy Trumpa. Ziemkiewicz: Kreowanie Tuska na europejskiego Antytrumpa

W gronie kilkunastu nominacji ogłoszonych przez prezydenta elekta USA Donalda Trumpa w ciągu 10 dni od wyborczego zwycięstwa jest kilku katolików, w tym przyszły wiceprezydent J.D. Vance. Wśród katolików, których Trump wybrał do swojego gabinetu, są: Robert F. Kennedy Jr., który został nominowany na sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej; Marco Rubio na sekretarza stanu; Elise Stefanik na ambasadora przy ONZ; oraz John Ratcliffe, nominowany na dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Te cztery stanowiska na poziomie gabinetu wymagają potwierdzenia przez Senat. Trump ogłosił również, że mianuje Toma Homana na odpowiedzialnego za politykę imigracyjną, co nie wymaga potwierdzenia przez Senat. Homan jest katolikiem i był wcześniej dyrektorem służb imigracyjnych i celnych podczas pierwszej kadencji Trupa. Tymczasem lewicowo-liberalne media prześcigają się w demonizowaniu ekipy Donalda Trumpa.

Histeria mediów ws. Trumpa. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali histerię lewicowo-liberalnych mediów ws. Donalda Trumpa. – Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak polskie media pokazują ekipę Donalda Trumpa. Na stronie TVN24 znalazłem wstrząsający tytuł do nowej administracji Trump "Seks z nieletnią, zabicie psa, ręce niemyte od dekady. Wszyscy ludzie prezydenta Trumpa" – powiedział Paweł Lisicki.

– Cóż za clickbait amerykańskiego TVN-u. Tak czułem, że ta sielanka Demokratów będzie trwała tylko chwilę. Spodziewałem się, że od samego początku będzie jazgot, tak jak w przypadku Hillary Clinton. Być może dlatego, że to było bardzo wyraźne zwycięstwo Trumpa, to tego nie było. Zachowali się tak, jak w dawnych czasach. Zresztą było widać szok w USA po zwycięstwie Trumpa. To były niewiarygodne sceny, co tam się działo – zauważył Rafał Ziemkiewicz. – To dzieje się właściwie na trzech poziomach. Pierwszy to ten, który miał miejsce w TVN, że to jakieś chamy spod budki z piwem. Kogo sobie wyobrażamy, gdy słyszymy, że nie mył rąk od dekady? No jakiegoś menela. Mamy morderczynię psa. Całkowity absurd – dodawał Lisicki.

