Toyota wzywa kierowców do serwisu. Chodzi o 43 tys. samochodów w Polsce

Spóła Toyota Central Europe poinformowała w poniedziałek prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o problemie w samochodach marki Toyota Corolla, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i Turcji od 16 stycznia 2023 r. do 5 listopada 2024 r.

Awaria hamulców w samochodach Toyoty

"W sytuacji, gdy pedał hamulca jest wciśnięty podczas pokonywania zakrętów, istnieje możliwość, że ciśnienie płynu hamulcowego może nie być kontrolowane zgodnie z założeniami. Kierowca może chwilowo doświadczyć »twardego« pedału hamulca oraz zmniejszonej siły hamowania. Wydłuża to drogę hamowania i zwiększa ryzyko zderzenia" – czytamy w komunikacie producenta.

Problem dotyczy 43170 aut w Polsce, które zostały objęte kampanią naprawczą. Toyota zadeklarowała, że właściciele tych samochodów będą zapraszani do autoryzowanych stacji obsługi (ASO) w celu zmiany oprogramowania elektronicznej jednostki sterującej poślizgiem (skid control ECU).

Nie pierwsza taka informacja przekazana do UOKiK

Business Insider zwraca uwagę, że to nie pierwsza tego typu informacja ze strony japońskiego producenta aut. Dwa dni wcześniej Toyota powiadomiła UOKiK, że samochody marki Toyota Proace City Verso, wyprodukowane w Hiszpanii od 8 stycznia do 3 lutego 2024 r., wyposażone zostały w przednie tarcze hamulcowe niezgodne ze specyfikacją, co może skutkować ich pęknięciem. Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 19 pojazdów.

UOKiK zwraca uwagę, że organem nadzoru rynku w Polsce, odpowiedzialnym m.in. za monitorowanie kampanii naprawczych i kontrolę spełniania wymagań przez pojazdy silnikowe i ich wyposażenie, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

