"Czas bezprawia". Nowa książka Rafała Ziemkiewicza

Rafał Ziemkiewicz powraca z nową książką (wyd. Fabryka Słów), pełną satyrycznych i ostrych komentarzy na temat współczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie. Ta najnowsza publikacja, dostępna obecnie w przedsprzedaży do 27 listopada, to zbiór felietonów bez owijania w bawełnę, w których autor wytyka absurdy polityczne, społeczne i kulturowe współczesnej Europy.



"Świat jaki znamy kończy się na naszych oczach. Europa chyli się ku upadkowi zalewana falą ekoterroryzmu, unijnych dyrektyw i imigrantów. Każdy dzień przenosi nowe rewelacje, po których nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. "Podpis jest po to by się go wypierać " jak pisał Jacek Kaczmarski; "Każdy sobie pan w naszej Rzeczypospolitej, kto jeno ma szablę w garści i lada jaką partię zebrać potrafi" jak mówił Kmicic. A chaos sięgnał jeszcze dalej. Dajcie mi wytyczne, a paragraf się znajdzie, zdaje się mówić minister sprawiedliwości podcierając się Konstytucją. Nastał Czas Bezprawia" – czytamy w opisie książki.

facebook