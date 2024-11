Agenci CBA z czasów PiS założyli swoją organizację

Prezesem stowarzyszenia jest Andrzej Stróżny, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2020-2023. Poza nim w skład organizacji wchodzą: wiceprezes Iwona Zwierzykowska (do CBA przeszła z poznańskiego IPN 15 lat temu), wiceprezes Krystian Dobrzyński (były agent Biura), Grzegorz Król (ex-dyrektor delegatury CBA w Katowicach) i Daniel Karpeta (były wiceszef Biura, któremu podlegał m.in. pion operacyjno-śledczy) – podała "Rzeczpospolita".

Wśród zadań organizacji jest "aktywizowanie obywateli do przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym" oraz "wspieranie byłych funkcjonariuszy" i "ochrony ich praw do godnego funkcjonowania poza służbą". "Identyfikowanie zjawisk lub przypadków, mogących być przyczyną dyskryminacji funkcjonariuszy, pracowników służb (...) także po ustaniu ich służby lub pracy, przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie ich praw i obowiązków, w związku z przynależnością do środowisk, realizujących misje propaństwowe, w szczególności krzewienia patriotyzmu i postawy prospołecznej" – to kolejne z zadań.

"Orla Rota" pełnić może rolę think tanku poprzez "monitoring czynników wpływających na bezpieczeństwo".

Jak opisuje "Rz", założycielom "Orlej Roty" zależy na – "kształtowaniu i promowaniu postaw patriotycznych i służących dobru społecznemu, w tym uczciwości i przejrzystości życia publicznego, odwołujących się w szczególności do zasad, wynikających z kodeksów etycznych funkcjonariuszy służb specjalnych".

Kuźnia kadrowa dla BBN?

– Wygląda na to, że ma być to organizacja na "gorsze czasy" dla ludzi Kamińskiego i Wąsika w czasach rozliczeń. Jako organizacja społeczna może więcej niż agent związany chociażby tajemnicami lub kłopotami we własnej sprawie – powiedział jeden z byłych agentów CBA.

"Orla Rota" w przyszłości może być zalążkiem kadrowym dla przyszłego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli urzędu, dzięki któremu Prezydent RP wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. – Nie wykluczam żadnego scenariusza, który w planach ma ta grupa – mówi informator "Rz" z CBA.

CBA rekrutuje, choć zostanie zlikwidowane