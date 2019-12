Być jak Elizabeth

Ale od początku. Miłość i podziw Rosati do legendarnej aktorki jest znana w show-biznesie. Jej największym przejawem jest chyba to, że Weronika nazwała swoją córkę jej imieniem, czyli Elizabeth (nie Elżbieta ani Ela, jak sama podkreślała). Kiedy na jednej z aukcji pojawiły się do kupienia kolczyki idolki Weroniki, ta ruszyła do licytacji. „Ten moment, kiedy wygrasz na aukcji kolczyki należące do Elizabeth Taylor i je nosisz, aż ci uszy odpadną” – pochwaliła się Rosati na Instagramie. I tak oto tymi uszami w kolczykach Weronika zamyka usta wszystkim niedowiarkom! Niechże ktoś kiedyś jeszcze śmie zapytać ją o zawodowe sukcesy!