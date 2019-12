"Wierzyć można w Boga, a nie w Gretę Thunberg". Stanowcze słowa posła PSL

W wywiadzie dla TV Republika metropolita krakowski uznał ekologizm za "zjawisko bardzo niebezpieczne". – Bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – powiedział abp. Marek Jędraszewski. Jego słowa wywołały duże wzburzenie w niektórych środowiskach. Głos w sprawie zabrał dziś Władysław Teofil Bartoszewski.

Polityk PSL, który był gościem w programie "Graffiti" na antenie Polsat News powiedział, że abp Jędraszewski jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Jego zdaniem, nie powinien się w ten sposób wypowiadać. Bartoszewski podkreślił, że on sam nie jest wyznawcą "ani ekologizmu, ani genderyzmu, ani żadnego -izmu". – Sprawy klimatyczne są bardzo ważne, dotyczy to wszystkich ludzi na świecie i dobrze, że ludzie młodzi, tacy jak pani Thunberg się tym przejmują i starają się zmienić świat na lepszy – dodał.

Na pytanie czy wierzy w Gretę Thunberg poseł odpowiedział stanowczo: "wierzyć można w Boga, a nie w panią Thunberg".

Bartoszewski odniósł się również do zarzutów, że szwedzka aktywistka jest wykorzystywana politycznie. – Myślę, że Greta Thunberg była autentyczną nastolatką, która przejmuje się sprawami klimatycznymi, ale jak zaczęła mieć jakieś sukcesy na polu międzynarodowym, to za nią mogła ustawić się kolejka ludzi, którzy chcą na tym zarobić – stwierdził.