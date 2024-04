Ani kroku wstecz. Unijny katolicyzm jest coraz bliżej

To ważne słowa; nie tylko dlatego, że sam Parolin jest jednym z najczęściej wymienanych kandydatów do następstwa po obecnym papieżu. Ich istotność wynika przede wszystkim z ich… trafności. Cofnąć reformy Franciszka będzie w najbliższych latach nie tylko trudne, ale po prostu niemożliwe. Jak wyobrazić sobie naprawę wszystkiego, co się stało – od udzielania Komunii coraz to kolejnym grupom niewłaściwie dysponowanych osób, przez zanurzenie w kontaktach z globalistami, po wprowadzenie błogosławieństw dla par LGBT?