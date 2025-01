PE będzie debatował nad Elonem Muskiem

Będzie debata w Parlamencie Europejskim w związku z ostatnimi wypowiedziami Elona Muska i zmianami w moderowaniu treści, które wprowadza Meta. Debata odbędzie się podczas rozpoczynającej się 20 stycznia sesji plenarnej w Strasburgu. Ostateczna decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia szefów frakcji PE – podała rozgłośnia RMF FM.

Wniosek o debatę zgłosili liberałowie i socjaliści. Wskazali, że chcą, aby KE wyjaśniła, czy ostatnie komentarze Elona Muska i jego wywiad z Alice Weidel, współprzewodniczącą niemieckiej partii AfD, nie są sprzeczne z unijną ustawą o usługach cyfrowych (DSA).

Tytuł proponowanej przez socjalistów debaty brzmi: "Elon Musk i nadużycie mediów społecznościowych – zagrożenia dla europejskiej demokracji".

Według informacji RMF FM, wniosek o debatę złożyła także największa frakcja, czyli Europejska Partia Ludowa, do której należy PO i PSL. "A to oznacza odpowiednią większość za tym, aby debata się odbyła. EPL nie wymienia jednak Muska w tytule, ale – jak zapewniają rozmówcy, chodzi o ten kontekst. Tytuł debaty proponowany przez EPL jest o wiele bardziej ostrożny i brzmi: 'Konieczność egzekwowania ustawy DSA w celu ochrony demokracji i wolności słowa na platformach mediów społecznościowych oraz zapewnienia odpowiedzialnego korzystania z nich'" – czytamy.

Nie mogą znieść braku cenzury na X? Biejat chce działań UE

W środę w programie Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet senator Lewicy została zapytana o głosy europejskich establishmentów o ewentualnym ocenzurowaniu X.

O dawnym Twitterze zrobiło się bardzo głośno, ponieważ na platformie dozwolona jest swobodna wymiana poglądów, a Musk nie cenzuruje u siebie treści konserwatywnych i wolnościowych oraz takich, które nie podobają się kierownictwu Unii Europejskiej. Bruksela i środowiska postrzegające siebie za "elity" nazywają to zjawisko "dezinformacją" i szczerzeniem "fake newsów".

W trakcie wątku wywiadu dotyczącego cenzury, Rymanowski zapytał wprost: Czyli pani by rozważyła zablokowanie Twittera, czyli obecnego X, w Polsce?

– Ja bym rozważyła i do tego zachęcam i wiem, bo rozmawiałam z wicepremierem Gawkowskim, naszym ministrem cyfryzacji, że takie dyskusje już się toczą – na temat tego, co możemy zrobić, żeby lepiej kontrolować te platformy, żeby one też dbały o proces demokratyczny a nie były wykorzystywane do wpływania na niego – oznajmiła Biejat.

