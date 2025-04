Wiec "walka z oligarchią". Proklimatyczna polityk poleciała pierwszą klasą

W drodze na wiec wpływowego senatora Demokratów Berniego Sandersa nazwanego "Walka z oligarchią" w Las Vegas, inna ważna postać tej partii Alexandria Ocasio-Cortez, została sfotografowana w pierwszej klasie samolotu. Ocasio-Cortez jest zaciekłą przeciwniczką administracji Donalda Trumpa i zwolenniczką ustanawiania daleko idących rygorów klimatycznych wobec społeczeństwa w ramach tzw. walki o klimat. Prezentuje się również jako polityk zwalczająca nierówności społeczne.

Pierwszą klasą na "walkę z oligarchią"

Informację przekazał w poniedziałek m.in. New York Post. Jeden z pasażerów zrobił zdjęcie Ocasio-Cortez siedzącej na miejscu przy oknie w przestronnej kabinie pierwszej klasy samolotu linii JetBlue o numerze lotu 511. Maszyna 19 marca odleciała z międzynarodowego lotniska w Nowym Jorku do Las Vegas. To właśnie tam Ocasio-Cortez przemawiała następnego dnia na antytrumpowskim wiecu. Zdjęcie zostało opublikowane w social mediach.

twitter

Ocasio-Cortez zapomniała o walce o klimat?

Jak pisze "NYP", bilet w pierwszej klasie w JetBlue w dni powszednie i godziny, o których leciała polityk na koniec tego miesiąca kosztował ponad 1100 dolarów. Media zwróciły uwagę, że siedzenia w pierwszej klasie w samolotach emitują o wiele więcej dwutlenku węgla niż siedzenia klasy ekonomicznej, ponieważ zajmują więcej miejsca, zmniejszając tym samym liczbę pasażerów w samolocie w jednym czasie.

20 marca Ocasio-Cortez wygłosiła przemówienia w Las Vegas i Tempe w Arizonie na wspominanych wiecach, które zainicjował senator Sanders, w reakcji na politykę Donalda Trumpa, Elona Muska i Departamentu Efektywności Rządowej, mającej na celu usprawnienie działań rządu federalnego poprzez wyeliminowanie marnotrawstwa, oszustw i nadużyć. Ocasio-Cortez przemawiała również na dwóch wiecach 21 marca w Kolorado i kolejnym 22 marca w Tucson w Arizonie.

"W obronie klasy robotniczej"

Polityk nie szczędziła krytyki również własnej formacji politycznej. "My, jako społeczność, musimy wybierać i głosować na Demokratów i wybranych urzędników, którzy wiedzą, jak stanąć w obronie klasy robotniczej" – powiedziała Ocasio-Cortez 20 marca, cytowana przez "NYP". "Wyrzucimy tych włóczęgów i będziemy walczyć o naród, na jaki zasługujemy. Nie chodzi tylko o Republikanów. Potrzebujemy Partii Demokratycznej, która będzie walczyć ciężej również dla nas" – grzmiała.

Czytaj też:

W Teksasie będzie nowego rodzaju elektrownia atomowa