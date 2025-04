Perfumy, spraye do twarzy, serum pod oczy, krem nawilżający. Kosmetyki to wśród nastolatków popularny prezent. Kosztuje nie tak drogo, a wiadomo, że dziewczynka, czyli przyszła kobieta, lubi się czymś spryskać, posmarować, powąchać coś, co ładnie pachnie.