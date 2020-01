Gadowski: Zbieżność między atakiem na Sulejmaniego a odkryciem nowych złóż w Iranie

– Pewne jest to, że na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie. Pewna jest też koincydencja ataku na generała Kasema Sulejmaniego z odkryciem nowych ogromnych złóż ropy naftowej w Iranie – stwierdził Witold Gadowski w "Komentarzu Tygodnia".

Według publicysty zabity przez Amerykanów generał Kasem Sulejmani to postać, której życie "nadaje się na film". – To on stoi za skuteczną obroną Bagdadu przed Państwem Islamskim. (…) Bardzo odważny oficer, niezwykle inteligentny, przemyślny, sprytny, a jednocześnie był znany jako człowiek żyjący bardzo skromnie i rodzinnie. To dodawało mu splendoru i legendy. W Iranie został ogłoszony żyjącym męczennikiem. Był przygotowywany do roli przyszłego prezydenta Iranu – powiedział Gadowski.

– Co Iran może? Zablokować Cieśninę Ormuz, z której wywożona jest ropa naftowa zarówno ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, jak i Iranu. To ogromna część całego zapotrzebowania na ropę naftową. Iran ma środki bojowe, żeby zablokować Cieśninę Ormuz. Amerykanie będą musieli użyć floty i lotnictwa, żeby temu zapobiec. To byłaby już otwarta wojna – ocenił wiceszef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w "Komentarzu Tygodnia".