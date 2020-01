"W USA są wściekli na Yad Vashem". Zastanawiający wpis Danielsa

Prezydent Andrzej Duda zdecydował się nie uczestniczyć w obchodach organizowanych w Jerozolimie z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths, twierdzi, że Stany Zjednoczone są wściekłe przez to jak potraktowany został prezydent Polski przez organizatorów wydarzenia.

Instytut Yad Vashem, oficjalny organizator 5. Światowego Forum Holocaustu, poinformował, że tylko przedstawiciele USA, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec będą przemawiać na uroczystości upamiętniającej wyzwolenie Auschwitz. Zaproszenie do Jerozolimy otrzymał również prezydent Andrzej Duda. Przywódca Polski nie poleci jednak na uroczystości, o czym poinformował oficjalnie w zeszłym tygodniu. Jonny Daniels przekazał, że ma informacje, z których wynika, że strona amerykańska jest poirytowana tym, jak polski prezydent został potraktowany. "Właśnie usłyszałem od bardzo ważnego źródła w Stanach Zjednoczonych, że są wściekli na Yad Vashem za zlekceważenie Prezydenta RP ws. przemówienie na „Światowym Forum Holokaustu” po naciskach ze strony Kremla i rozważają w odpowiedzi podjęcie „poważnych działań” – napisał Jonny Daniels na Twitterze. Przypomnijmy, że Andrzej Duda będzie uczestniczył w obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, które 27 stycznia odbędą się w Oświęcimiu.