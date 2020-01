"Wisław Szymborski". Wpadka Konsulatu RP

"Z cyklu: problemy genderowe polskiej dyplomacji. Według konsulatu RP w Chicago Polish Consulate in Chicago istniał ktoś taki, jak Wisław Szymborski" – wskazał Rusinek.

Chodzi o datowany na 15 października tekst, jaki pojawił się na stronie internetowej placówki. Został on poświęcony przyznaniu Oldze Tokarczuk Nagrody Nobla. Na końcu tekst wskazano, że "10 października" Olga Tokarczuk dołączyła do innych Polaków, którzy otrzymali Nobla w dziedzinie literatury: Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Isaaca Singera, Czesława Miłosza oraz Wisławy Szymborskiej".

Jednak w pierwotnej wersji, w opisie Wisławę Szymborską przerobiono na... Wisława Szymborskiego. Błąd został już zmieniony. Stało się to najprawdopodobniej po interwencji Michała Rusinka. – Wczoraj, przed wręczeniem Paszportów Polityki, widziałem się z Olgą Tokarczuk. To ona pokazała mi artykuł opublikowany na stronie konsulatu, była dosyć wzburzona. Powiedziała: "właśnie się dowiedziałam, że jestem pierwszą Polką-noblistką w dziedzinie literatury, bo przede mną był Wisław Szymborski" – powiedział Rusinek w rozmowie z portalem Onet.

– To nie jest literówka, bo tego typu błąd może się zdarzyć, gdy "zje" nam podczas pisania jedną literkę. Ale tutaj mamy do czynienia z męską wersją nazwiska. Pomyślałem, że jednak poinformuję konsulat w moim poście, żeby poprawił coś takiego, bo jest to kompromitacja – dodał sekretarz Szymborskiej.